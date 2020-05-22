Beşiktaş'tan açıklama: Başkanımızın testi negatif sonuçlanmıştır

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sağlık durumuyla ilgili siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye, 13.05.2020 tarihli pozitif sonuç alınan Covid-19 testinin ardından yapılan antikor tarama testi ve 21.05.2020 tarihli Covid-19 testi ile klinik tarama çalışmaları negatif sonuçlanmıştır. Başkanımız Covid-19 enfeksiyonu ile ilgili herhangi bir bulgu göstermemekle birlikte gerekli takip ve izolasyon süreci Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda devam etmektedir"

Siyah-beyazlılar ayrıca yönetim kurulu üyelerinin de aynı tarihlerde yapılan testlerin negatif olarak sonuçlandığını açıkladı.

(İHA)

