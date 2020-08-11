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Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.08.2020 18:56 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Adem Ljajic'in soleus kasında zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması!

Beşiktaş, Adem Ljajic'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yayımladı.

"Sağ baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic’in yapılan MR görüntülemesinde, ‘Soleus’ kasında hafif-orta evre zorlanma saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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