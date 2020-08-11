Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması!

Beşiktaş, Adem Ljajic'in sağlık durumu hakkında bir açıklama yayımladı.

"Sağ baldırında ağrı hisseden futbolcumuz Adem Ljajic’in yapılan MR görüntülemesinde, ‘Soleus’ kasında hafif-orta evre zorlanma saptanmış olup futbolcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

