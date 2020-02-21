Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması! Koronavirüs iddialarına yanıt

İtalyan basınında; Sırp oyuncunun ateşinin yükseldiği ve koronavirüs şüphesi nedeniyle de karantinaya alındığı iddia edildi. Haberde, 28 yaşındaki oyuncunun önlem amaçlı olarak Trabzonspor maçı kadrosuna bu yüzden dahil edilmediği de öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ'TAN 'KORONAVİRÜS' İDDİALARINA YALANLAMA

Beşiktaş, Adem Ljajic'in koronavirüs şüphesi nedeniyle karantinaya alındığı iddialarını yalanladı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Adem Ljajic’e Acıbadem Fulya Hastanesi’nde yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Kriptik Tonsillit (yüksek ateş ile seyreden bademcik enfeksiyonu) tanısı konulmuş, ardından futbolcumuzun tedavisi tamamlanmıştır. Bireysel çalışmalara bugün başlayan Ljajic’in durumu şu an stabildir.

Sosyal medyada, Adem Ljajic’in Corona virüsüne yakalandığının iddia edildiği paylaşımlara itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

Bu sezon 25 maçta forma giyen Ljajic 4 gol ve 7 asist ile oynuyor.