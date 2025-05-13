Beşiktaş'tan Alex Oxlade-Chamberlain'in sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Siyah-beyazlılar, İngiliz futbolcunun sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Beşiktaş'ta bu sezon 20 maçta süre bulan Chamberlain, 1 gol attı.
"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Adana Demirspor'la oynadığı müsabakanın 11. dakikasında sağ dizinde meydana gelen travma sonucu oyuna devam edemeyen futbolcumuz Alex Chamberlain'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Alex Chamberlain'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
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