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Beşiktaş'tan Alvaro Negredo'ya izin yok

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.09.2018 08:16 | Son Güncelleme

Golcü futbolcuyu ilk etapta göndermek isteyen, ancak santrfor alınmaması nedeniyle bu düşünceden vazgeçen Beşiktaş, Negredo'nun Körfez takımlarına gitmesine soğuk baktı. Siyah-beyazlılar, teklif gelse bile bunu geri çevirecek.

Beşiktaş'tan Alvaro Negredo'ya izin yok

Alvaro Negredo, Türkiye'de transfer dönemi bitse de, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde konuşulmaya devam ettiği öğrenildi.

Transferin son gününde Rennes'in kiralama girişimlerinin başarısız kaldığı İspanyol golcü için, menajerinin bazı Körfez kulüpleriyle temas halinde olduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'a henüz resmi teklif gelmemiş olmasına rağmen, Negredo'nun menajerinin bir takım temaslar halinde olması nedeniyle, hem yönetimin hem de teknik heyetin, Negredo'nun gitmesine izin vermeyeceği belirtildi. Burak Yılmaz transfer edilmiş olsaydı böyle bir duruma yeşil ışık yakması kesin olan yönetimin, devre arasına kadar oyuncu alamayacağı için, teklif gelse bile bunu geri çevirecek.

Ljajic'in gelişiyle yeni bir sisteme geçmesi beklenen teknik heyetin de, yönetim gibi Negredo'yu, Körfez takımlarına vermeye sıcak bakmadığı bildirildi. Şenol Güneş de, planlarını Negredo'nun üzerine kurmak istemesi nedeniyle forvet hattının bozulmasına sıcak bakmıyor. Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde transferin devam etmesi nedeniyle, Negredo'yu takip ettikleri İspanyol oyuncunun menajerinin, Beşiktaş'a cazip bir teklif getirmeye hazırlandığı vurgulandı. Yönetim ise böylesine bir değişikliğe ancak devre arasında onay verebileceği öğrenildi. (MİLLİYET)

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Beşiktaş negredo Spor Toto Süper Lig rennes

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