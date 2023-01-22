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Beşiktaş'tan apar topar ayrılarak Manchester United'a transfer olan Weghorst'tan Şenol Güneş'e taş! Ayrılma nedenini açıkladı

22.01.2023 00:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde performansıyla alkış toplayan ve kısa süren Süper Lig serüveninde Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maça 8 gol 4 asist sığdırmayı başaran Hollandalı golcü Wout Weghorst ani bir kararla Manchester United'ın yolunu tutarken, 30 yaşındaki forvet İngiltere basınına verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Beşiktaş'tan apar topar ayrılarak Manchester United'a transfer olan Weghorst'tan Şenol Güneş'e taş! Ayrılma nedenini açıkladı
Wout Weghorst

Wout Weghorst

HOL Hollanda
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 8 gol 4 asistlik performansıyla alkış toplayan Hollandalı golcü Weghorst Siyah-Beyazlı ekipten ani bir kararla ayrılarak kiralık olarak Manchester United'ın yolunu tutmuştu.

"REDDEMEYECEĞİM TEKLİF"

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Manchester United'ın teklifi için "Reddedemeyeceğim bir teklif" diyen Weghorst, Beşiktaş yönetiminden izin istediği ve "Burada geri gittiğimi fark ettim. Yetersiz idman yapıyoruz. Kısacık milli takım kampında, buranın birkaç katı fiziki güç katan çalışmalar oldu. Kariyerime burada devam etmek istemiyorum. Ailem ile karar verdim. Ara dönemde ayrılmak istiyorum" demişti.

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ŞENOL GÜNEŞ'E TAŞ!

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Yaşanan bu ayrılık Siyah-Beyazlı taraftarları da şaşkına uğratırken, golcü oyuncu, İngiliz basınına verdiği bir röportajda Türkiye'deki kariyerine dair de konuşurken, Şenol Güneş'i kastederek antrenmanlardan memnun olmadığını bir kez daha dile getirdi ve bu sözler sosyal medyada gündem oldu.

"ANTRENMANLARDAN MEMNUN DEĞİLDİM"

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United’a transfer sürecini anlatan Hollandalı yıldız “Beşiktaş'ta antrenmanlardan memnun olmadığım için menajerime mesaj atıyordum. Dürüst olmak gerekirse bundan şikayetçiydim. Kucağımda bebekle yatakta uzanıyorken bana mesaj geldi" dedi. Weghorst’un antrenman ile ilgili sözlerine bazı Beşiktaş taraftarlarından tepki geldi.

Dünya Kupası’ndan sonra adı bir süredir Manchester United ile anılan Hollandalı futbolcu 12 Ocak tarihinde Beşiktaş’tan Manchester United’a transfer olmuştu.


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