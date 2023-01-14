Weghorst uğurlu geldi! Nefes kesen derbide Manchester United'dan müthiş geri dönüş! 5 dakikada 2 gol attılar, Manchester City'i şoke ettiler...

Manchester United ile Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında kozlarını paylaştı. İzleyenleri büyük heyecana sürükleyen ve mücadele seviyesinin üst düzeyde olduğu karşılaşmada kazanan taraf Manchester United oldu.

Old Trafford'da oynanan müsabaka, Manchester United'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 78. dakikada Bruno Fernandes ve 83. dakikada Marcus Rashford kaydetti. Manchester City'nin tek sayısı ise 60. dakikada Jack Grealish'ten geldi.

Bu skorun ardından üst üste 5. galibiyetini alan Manchester United, puanını 38'e yükseltti ve 3. sırada yer aldı. Üç maçlık yenilmezlik serisi son bulan Manchester City ise 39 puanda kaldı ve 2. sırada yer buldu.

Manchester United, gelecek hafta Crystal Palace deplasmanına çıkacak. Manchester City ise Tottenham'ı ağırlayacak.

WOUT WEGHORST MAÇI İZLEDİ

Manchester United'ın yeni transferi Wout Weghorst, tribünde maçı izleyenler arasında yer aldı.



