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Beşiktaş'tan Avrupa'da ağır mağlubiyet! Ajax deplasmanında dağıldılar

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.09.2024 23:52
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UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Ajax ile karşı karşıya geldi. Siyah - beyazlılar, deplasmanda Hollanda ekibine 4-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Beşiktaş, Ajax ile kozlarını paylaştı.

Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadele Hollanda ekibinin 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri, Kian Fitz-Jim, Mika Godts (2) ve Kenneth Taylor kaydetti.

VAN BRONCKHORST'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK

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Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, son oynadıkları maçın ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlılar karşılaşmaya,Mert Günok, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Arthur Masuaku, Moatasem Al Musrati, Jean Onana, Milot Rashica, Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Mustafa Erhan Hekimoğlu 11'iyle başladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Ajax maçının ilk 11'inde 17 yaşındaki oyuncu Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu tercih ederek sürpriz yaptı.

MUSTAFA HEKİMOĞLU SÜRPRİZİ

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Hollandalı teknik adam, bu sezon tüm müsabakalarda ileri uçta görev verdiği Immobile'yi ilk kez yedeğe çekti. Van Bronckhorst, İtalyan santrforun yerine 17 yaşındaki oyuncuyu sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıkan Mustafa Erhan Hekimoğlu, bu sezon oynadığı 6 maçta 1 gole imza attı.

KARŞILAŞMAYI 2500 BEŞİKTAŞ TARAFTARI TAKİP ETTİ

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Ajax-Beşiktaş müsabakasını yaklaşık 2 bin 500 siyah-beyazlı taraftar izledi.

Johan Cruijff Arena'da kendileri için ayrılan tribünde yerlerini alan taraftarlar, karşılaşmadan önce futbolcuları tribünlere çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
avrupa ligi beşiktaş
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