Beşiktaş'tan Avrupa'da gövde gösterisi! İşte ülke puanımız

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına Marsilya karşılaşmasıyla başlayan Beşiktaş, Tüpraş Stadı'nda Fransız temsilcisini 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Amir Murillo ve Ernest Poku'nun golleriyle 3 puana uzanırken, bu sonuç Türkiye'nin UEFA ülke puanına da yansıdı.
Karşılaşmaya etkili başlayan Beşiktaş, 15. dakikada İlhan Fakılı'nın golüyle 1-0 öne geçti. Marsilya, 29. dakikada Keyliane Abdallah'ın attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda yeniden üstünlüğü ele geçiren siyah-beyazlılar, 56. dakikada Vaclav Cerny'nin golüyle 2-1 öne geçti. Bu golden yalnızca 3 dakika sonra Amir Murillo sahneye çıktı ve Beşiktaş'ın farkı ikiye çıkarmasını sağladı.
Karşılaşmanın 81. dakikasında Ernest Poku'nun kaydettiği gol ise skoru belirledi. Beşiktaş, Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı.
Siyah-beyazlı temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ikinci haftasında Almanya deplasmanına çıkacak. Beşiktaş, 15 Ekim Perşembe günü Hoffenheim'a konuk olacak.
Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki diğer temsilcilerinden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Roma ile 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Sporting'e 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş'ın Marsilya karşısındaki farklı galibiyeti ise Türkiye adına haftanın önemli sonuçlarından biri oldu.
Beşiktaş'ın Marsilya karşısındaki galibiyetinin ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 50.275 puanla 9. sırada yer aldı.
Türkiye'nin hemen üzerinde 52.562 puanla Hollanda bulunurken, 10. sıradaki Çekya ve 11. sıradaki Polonya'nın puanı 45.125 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'nin 9. sıradaki konumu korunurken, üst basamakta bulunan Hollanda ile arasındaki puan farkı da azalmaya başladı. Beşiktaş'ın Marsilya karşısında aldığı galibiyet ve temsilcilerimizin Avrupa'daki performansı, Türkiye'nin bu sezon Hollanda'yı yakalama ihtimalini ortaya çıkarırken, yarışın ilerleyen haftalarda daha da çekişmeli hale gelmesi bekleniyor.
İngiltere: 103.796
İtalya: 88.589
İspanya: 83.243
Almanya: 81.545
Fransa: 69.153
Portekiz: 65.750
Belçika: 59.450
Hollanda: 52.562
Türkiye: 50.275
Çekya: 45.125
Polonya: 45.125
Yunanistan: 45.012
Norveç: 38.612
Danimarka: 38.306
GKRY: 34.693
İsviçre: 30.200
Avusturya: 28.250
Macaristan: 27.812
İskoçya: 26.250
Hırvatistan: 25.906
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