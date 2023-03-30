Beşiktaş'tan ayrılan Brezilyalı oyuncu Josef de Souza Çin ekiplerinden Beijing Guoan'a transfer oldu!

Süper Lig kariyerine 2018 yılında Fenerbahçe ile başlayan ve Sarı-Lacivertliler ile yollarını ayırmasının ardından 2020 yılında bu kez Beşiktaş forması ile ikinci kez Türkiye'ye dönen Brezilyalı oyuncu Josef de Souza, 3 yıl Siyah-Beyazlı formayı giymesinin ardından, karşılıklı olarak anlaşarak takıma veda etmişti.

YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!

Beşiktaş'a vedasının ardından yeni adresinin neresi olacağı merak edilen 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun transferi resmen açıklandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Buna göre; Josef de Souza'nın yeni adresi Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan oldu. Kulüpten yapılan açıklamada Josef'in 2023 sezonunda takımda forma giyeceği aktarıldı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 resmi maça çıkan Josef, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistle oynamıştı.



