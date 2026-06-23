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Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! "Kalleşler bunlar"

Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın, hem siyah-beyazlı takımın performansını değerlendirdi hem de kendisini eleştiren eski futbolculara sert sözlerle yüklendi. Tecrübeli çalıştırıcı, yapılanmanın doğru ilerlediğini savunurken çarpıcı ifadeler kullandı.

Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! "Kalleşler bunlar"
Burak Kavuncu

Beşiktaş eski teknik direktörü Sergen Yalçın, katıldığı programda hem takımın yeniden yapılanma sürecini değerlendirdi hem de kendisine yönelik eleştirilerde bulunan eski futbolculara sert sözlerle yüklendi. Tecrübeli çalıştırıcı, göreve gelirken uzun vadeli bir planlama yaptıklarını vurgularken, devre arasında gerçekleştirilen kadro değişiminin Türkiye'de benzerine az rastlanır bir operasyon olduğunu savundu. Yalçın'ın özellikle eski takım arkadaşlarına yönelik kullandığı ifadeler spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

ESKİ TAKIM ARKADAŞLARINA TEPKİ

Beşiktaş tan ayrılan Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! "Kalleşler bunlar" 1

Kafa Sports youtube kanalında Candağ Tolga Işık'a konuk olan Sergen Yalçın, televizyon ve dijital platformlarda yorumculuk yapan bazı eski Beşiktaşlı futbolcuları hedef aldı. Sürekli eleştiri yapıldığını belirten deneyimli teknik adam, bu isimlerin gündemde kalmak ve kulüpte görev almak amacıyla hareket ettiğini öne sürdü.

"KALLEŞLER BUNLAR!"

Beşiktaş tan ayrılan Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! "Kalleşler bunlar" 2

Sergen Yalçın, “Beşiktaşlı eski futbolcular ve eski takım arkadaşlarım TV’ye, YouTube’a çıkıyor; dünyadan haberleri yok ama sürekli bel altı vurmaya çalışıyorlar.

Ayıp, utanın. Ne antrenörlük ne de yorumculuk yapabiliyorlar. Gündeme gelmek ve kulüpte görev almak için herkesi eleştiriyorlar. Kalleşler bunlar. Tabir yerindeyse öyle söyleyeyim ben sana." dedi.

"TÜRKİYE'DE KİMSE YAPAMAZDI"

Beşiktaş tan ayrılan Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! "Kalleşler bunlar" 3

Göreve geldikten sonra devre arasında önemli bir değişim sürecine imza attıklarını ifade eden Yalçın, yapılan operasyonun Türk futbolunda benzerinin kolay kolay gerçekleştirilemeyeceğini söyledi. Sonuçların her zaman beklentileri karşılamadığını kabul eden tecrübeli çalıştırıcı, buna rağmen kulüpteki yeniden yapılanmanın başarılı ilerlediğini savundu.

Yalçın, “Bu takım 18-19 maç kaybetmedi. Öyle ‘başarısızlık var’ falan demeyin. Sonuçlar açısından başarısız olabiliriz ama yapılanma olarak yüzde 100 başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. Devre arasında yaptığım değişimi Türkiye’de hiç kimse yapamaz.” açıklamasında bulundu.

"BU KADRO RAKİPLERİN GERİSİNDEYDİ"

Beşiktaş tan ayrılan Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! "Kalleşler bunlar" 4

Beşiktaş'ta göreve başlarken uzun vadeli bir plan ortaya koyduklarını belirten Yalçın, mevcut kadronun rakipleriyle yarışabilecek seviyede olmadığını dile getirdi.

Takımın belirli bir sürece ihtiyaç duyduğunu vurgulayan deneyimli teknik adam, “Ben, Beşiktaş’ta göreve başlarken bir kredimin olduğuna inanarak göreve başladım. 2-3 senelik bir planlama yaptık. Bu kadro zaten bir hedef göremez. Bu kadro, rakiplerinin %60-70 gerisinde.” ifadelerini kullandı.

MUÇI SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş tan ayrılan Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! "Kalleşler bunlar" 5

Sergen Yalçın, son dönemde Trabzonspor performansıyla gündeme oturan Ernest Muçi hakkında da konuştu. Arnavut futbolcuyla ilgili kararlarının arkasında olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Muçi konusunda yanlış yaptığımı düşünmüyorum. Ne yapıyorsa yapsın, benim oyuncum değil. İsterse kuyruklu yıldız olsun. Kötü oyuncu değil, Trabzonspor'da çok başarılı oldu. Trabzonspor'da oynasın o zaman ama benim oyuncum değil." dedi.

"MONTELLA'NIN NE BAŞARISI VAR?"

Beşiktaş tan ayrılan Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! "Kalleşler bunlar" 6

Sergen Yalçın, "Milli takım, büyük takım hocası olmak için bir başarı kriteri olması lazım. Artık böyle bir şey yok. Montella hangi başarıyla milli takıma teknik direktör oldu? Ne başarısı var mesela?" diyerek İtalyan çalıştırıcıyı eleştirdi.

Öte yandan Yalçın, "Montella’nın Orkun’u çok fazla oynatacağını düşünmüyorum. Orkun, milli takımdan döndüğünde takıma oldukça moralsiz geliyor. Orada bazı problemler var, söyleyeyim.” diyerek Milli takım hocasına sert sözlerle yüklendi.

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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Türkiye Vincenzo Montella beşiktaş Ernest Muci
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