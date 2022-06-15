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Beşiktaş'tan ayrıldı, Galatasaray'a gidiyor! Siyah-beyazlı taraftarlar ise çok mutlu...

15.06.2022 19:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, sosyal medya hesabından kulüple ilgili fotoğraflarını kaldıran Cyle Larin'e benzer bir yöntemle cevap vermişti. Golcü oyuncuyu takipten çıkan siyah-beyazlılar Larin defterini böylece kapatmış oldu. Bu olayın ardından Galatasaray Larin transferi ile ilgili girişimlere başladı.

Beşiktaş'tan ayrıldı, Galatasaray'a gidiyor! Siyah-beyazlı taraftarlar ise çok mutlu...
Cyle Larin

Cyle Larin

KAN Kanada
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı Cyle Larin, Instagram hesabından Beşiktaş'a ait tüm fotoğrafları kaldırmıştı. Siyah-beyazlı yönetim yapılan bu davranışa sessiz kalmayarak golcü oyuncuyu takipten çıktı. Galatasaray'ın Larin ile ilgilendiği bilgisi ise sosyal medyada gündem konusu oldu.

LARIN TAKİPTEN ÇIKARILDI

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Beşiktaş ile ilgili paylaşımların hepsini hesabından kaldıran Kanadalı oyuncuya Beşiktaş'tan karşı cevap geldi. Siyah beyazlı kulüp, Cyle Larin'i takipten çıkardı. Ayrıca yeni transfer Romain Saiss ise takip edilmeye başlandı.

GALATASARAY İLE EL SIKIŞTI

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Sezon başında Rachid Ghezzal'ı, ara transfer döneminde ise Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, Siyah-Beyazlılara Cyle Larin transferiyle cevap vermeye hazırlanıyor. Sözleşmesi biten Cyle Larin'e son olarak 1,750 milyon euro maaş öneren Beşiktaş, Kanadalı futbolcudan bir kez daha ret yemişti. Galatasaraylı yöneticilerin Larin ile el sıkıştığı iddiası üzerine Beşiktaşlı taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Attığı gollerden çok kaçırdığı pozisyonlarla gündeme gelen Larin'in ezeli rakibe gitmesini sevinçle karşıladılar.


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Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Cyle Larin
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