Beşiktaş'tan ayrıldı, Galatasaray'a gidiyor! Siyah-beyazlı taraftarlar ise çok mutlu...

Beşiktaş'ın yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamadığı Cyle Larin, Instagram hesabından Beşiktaş'a ait tüm fotoğrafları kaldırmıştı. Siyah-beyazlı yönetim yapılan bu davranışa sessiz kalmayarak golcü oyuncuyu takipten çıktı. Galatasaray'ın Larin ile ilgilendiği bilgisi ise sosyal medyada gündem konusu oldu.

LARIN TAKİPTEN ÇIKARILDI

Beşiktaş ile ilgili paylaşımların hepsini hesabından kaldıran Kanadalı oyuncuya Beşiktaş'tan karşı cevap geldi. Siyah beyazlı kulüp, Cyle Larin'i takipten çıkardı. Ayrıca yeni transfer Romain Saiss ise takip edilmeye başlandı.

GALATASARAY İLE EL SIKIŞTI

Sezon başında Rachid Ghezzal'ı, ara transfer döneminde ise Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray, Siyah-Beyazlılara Cyle Larin transferiyle cevap vermeye hazırlanıyor. Sözleşmesi biten Cyle Larin'e son olarak 1,750 milyon euro maaş öneren Beşiktaş, Kanadalı futbolcudan bir kez daha ret yemişti. Galatasaraylı yöneticilerin Larin ile el sıkıştığı iddiası üzerine Beşiktaşlı taraftarlar büyük sevinç yaşadı. Attığı gollerden çok kaçırdığı pozisyonlarla gündeme gelen Larin'in ezeli rakibe gitmesini sevinçle karşıladılar.



