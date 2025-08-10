SPOR

Beşiktaş'tan ayrıldı, Premier Lig'e transfer oldu! İşte Arthur Masuaku'nun yeni adresi, 2 yıllık imza...

Beşiktaş ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Siyah-Beyazlılar'dan ayrılan Arthur Masuaku'nun yeni adresi belli oldu. Masuaku, Premier Lig ekibi Sunderland ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Beşiktaş'tan bu yaz transfer döneminde sözleşmesinin bitmesi ile ayrılan Arthur Masuaku'nun yeni adresi belli oldu.

PREMIER LİG'E GİTTİ

Siyah-beyazlılardan bonservisini eline alıp serbest oyuncu statüsüne geçen Arthur Masuaku, Premier Lig ekibi Sunderland ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Transferin sonuçlanması ile birlikte Masuaku, Sunderland'in bu yaz transfer döneminde kadrosuna katmış olduğu 10. oyuncu oldu.

MASUAKU'NUN SÖZLERİ

Yeni takımı Sunderland ile ilgili konuşan Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı futbolcu şu sözleri söyledi:

"Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Ayrıca Premier Lig'e döndüğüm için çok mutluyum. Sunderland'in büyük bir kulüp olduğu çok açık ve bu fırsat için minnetlerimi sunuyorum. Türkiye'de 3 güzel yıl geçirdim ve şu an önümdeki macera için heyecanlıyım. Başlamak için sabırsızlanıyorum."

