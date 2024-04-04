Beşiktaş'tan ayrıldığı günden bu yana herhangi bir takımı çalıştırmadı! Şenol Güneş sinyali verdi: Geri dönmek isterim

Beşiktaş, Trabzonspor ve A Millî Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, önemli açıklamalarda bulundu. Güney Kore basınına konuşan tecrübeli teknik adam, geleceği ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2023-24 sezonuna Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak başlayan Şenol Güneş, 6 Ekim 2023'te siyah-beyazlı takım ile yollarını ayırmıştı.

GERİ DÖNMEK İSTERİM

Kariyerinde daha önce Güney Kore'nin FC Seoul kulübünü çalıştıran tecrübeli teknik adam, geri dönüş sinyali verdi. Güneş, "Güney Kore'de çok güzel üç yılım geçti. Çok mutluydum. Tekrar geriye dönmek benim için güzel olur. Bu heyecanı tekrar yaşamak isterim. Futbolu güzel bir şekilde bitirmek istiyorum. Bu da Güney Kore Milli Takımı'nda olursa benim için şans olur. Aradan yıllar geçmiş olsa bile şu anda aynı heyecanı yaşıyorum" sözlerini sarf etti.

125 MAÇ 60 GALİBİYET

Tecrübeli teknik direktör, 2007 yılında Güney Kore'nin FC Seoul kulübü ile sözleşme imzaladı ve kariyerindeki ilk yurt dışı deneyimine başladı. 2009'un aralık ayına kadar görevde kalan Şenol Güneş, FC Seoul'un başında tüm kulvarlarda toplam 125 maça çıktı. Güney Kore ekibi söz konusu 125 karşılaşmada 60 galibiyet, 36 beraberlik, 29 da mağlubiyet aldı. Güneş, FC Seoul takımında 1.73 puan ortalaması elde etti.





