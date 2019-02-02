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Beşiktaş'tan Bild'e "iflas" cevabı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.02.2019 16:07 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü, Alman gazetesi Bild’in yaptığı "iflas ediyorlar" haberiyle ilgili açıklama yayımladı. Açıklamada, "116 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en köklü kulübü hakkında hiçbir gerçekliğe dayanmayan, sadece yoruma dayalı yapılan haberin gerçeklerle ilgisi yoktur" denildi.

Beşiktaş'tan Bild'e "iflas" cevabı

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Alman gazetesi Bild’in 116 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en köklü kulübü hakkında hiçbir gerçekliğe dayanmayan, sadece yoruma dayalı yapılan haberinin gerçeklerle ilgisi yoktur.

Aksine, son yıllarda UEFA temsilcilerinin bile bütün raporlarında ülkemiz futbol kulüplerinin içinde bulundukları genel finansal tablolara kıyasla, Beşiktaş JK gidişat olarak en iyi kulüp gösterilmektedir.

Bununla birlikte Kulübümüzden, gazetecilik etiği gereği herhangi bir görüş bile sorulmadan, genel yorumlar üzerinden hazırlanan bu haberin hangi dayanaklarla oluşturulduğunu sorgulamak durumundayız.

Konuyla ilgili Almanya’da yasal çerçevede gerekli işlemlerin yapılmakta olduğunu kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla, Beşiktaş JK" ifadeleri kullanıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Bild Gazetesi

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