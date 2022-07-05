Beşiktaş'tan bir transfer daha! Alev alev...

Beşiktaş Jackson Muleka'yı kadrosuna kattı. NTV'de yer alan habere göre; Siyah beyazlılar, Demokratik Kongolu futbolcuyu 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

Belçika ekibi Standard Liege, siyah beyazlıların 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay teklifini kabul etti.

Muleka ile ise 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Demokratik Kongolu oyuncu yıllık 1.1 milyon Euro ve maç başı 5 bin Euro ücret alacak.

22 yaşındaki forvet, resmi açıklamanın ardından Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak.

Geçen sezonun 2. yarısı Kasımpaşa ile 14 maçta çıkan Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performans göstermişti.



