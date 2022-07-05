SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan bir transfer daha! Alev alev...

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Alev alev...

05.07.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Jackson Muleka ve Standard Liege ile anlaşma sağladı. Geçen sezonun 2. yarısı Kasımpaşa ile 14 maçta çıkan Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performans göstermişti.

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Alev alev...
Jackson Muleka

Jackson Muleka

DRK Demokratik Kongo
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Kasımpaşa
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş Jackson Muleka'yı kadrosuna kattı. NTV'de yer alan habere göre; Siyah beyazlılar, Demokratik Kongolu futbolcuyu 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer etti.

Belçika ekibi Standard Liege, siyah beyazlıların 3.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay teklifini kabul etti.

Muleka ile ise 5 yıllık sözleşme imzalanacak. Demokratik Kongolu oyuncu yıllık 1.1 milyon Euro ve maç başı 5 bin Euro ücret alacak.

22 yaşındaki forvet, resmi açıklamanın ardından Beşiktaş'ın Avusturya kampına katılacak.

Geçen sezonun 2. yarısı Kasımpaşa ile 14 maçta çıkan Kongolu forvet, 12 gol, 4 asistlik performans göstermişti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş resmen açıkladı! KAP bildirimi geldi...Beşiktaş resmen açıkladı! KAP bildirimi geldi...
Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...Düğüne gelenler şaşkına döndü! İlkay Gündoğan...
Kırkpınar'da iki büyük sürpriz birden!Kırkpınar'da iki büyük sürpriz birden!
Anahtar Kelimeler:
beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Sinan Engin... Emniyet'e çağrıldılar

Necati Şaşmaz, Erkan Petekkaya, Sinan Engin... Emniyet'e çağrıldılar

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Benzin litre fiyatına zam geliyor!

Dünya futbolu karışacak! Ronaldo ve Messi aynı takıma...

Dünya futbolu karışacak! Ronaldo ve Messi aynı takıma...

Dört büyük peşindeydi! Yeni takımı belli oldu...

Dört büyük peşindeydi! Yeni takımı belli oldu...

Kadro dışı bırakıldı! F.Bahçe ve G.Saray...

Kadro dışı bırakıldı! F.Bahçe ve G.Saray...

Fenerbahçe'ye yeni golcü Real Madrid'den!

Fenerbahçe'ye yeni golcü Real Madrid'den!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Hastalığı herkesi şaşırttı! “Yoğun duygulara alerjim var”

Hastalığı herkesi şaşırttı! “Yoğun duygulara alerjim var”

Herkes merak ediyor! Sırf eşi engelli diye...

Herkes merak ediyor! Sırf eşi engelli diye...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Hastaneye akın ettiler! Görüntüsüyle şaşkınlık yarattı

Hastaneye akın ettiler! Görüntüsüyle şaşkınlık yarattı

Kellik sorunu tarihe gömülüyor! Olağandışı saç dökülmesi tedavisi

Kellik sorunu tarihe gömülüyor! Olağandışı saç dökülmesi tedavisi

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.