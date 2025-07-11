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Beşiktaş'tan bir transfer daha! Kyle Walker-Peters kartal olmaya çok yakın... İstanbul'a geliyor

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, sağ bek bölgesine önemli bir takviye yaptı. HT Spor’un iddiasına göre Kyle Walker-Peters Beşiktaş ile anlaştı.

Beşiktaş'tan bir transfer daha! Kyle Walker-Peters kartal olmaya çok yakın... İstanbul'a geliyor
Burak Kavuncu

Transfer piyasasına hızlı giren Beşiktaş, Jurasek ve Tammy Abraham’ın ardından bir oyuncuyu daha bitiriyor. Sağ bek bölgesi için çalışmalara devam eden kartal'ın, bonservisi elinde olan Kyle Walker-Peters’ı bitirdiği iddia edildi. HT Spor’un iddiasına göre siyah beyazlılar oyuncu ile her konuda anlaştı.

CUMARTESİ İSTANBUL’DA

Beşiktaş tan bir transfer daha! Kyle Walker-Peters kartal olmaya çok yakın... İstanbul a geliyor 1

Bonservisi elinde olan sağ bek oyuncusu Walker-Peters cumartesi günü İstanbul’a geldikten sonra sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

SÖZLEŞMESİNE DAİR DETAYLAR

Beşiktaş tan bir transfer daha! Kyle Walker-Peters kartal olmaya çok yakın... İstanbul a geliyor 2

28 yaşındaki futbolcu ile yıllık 3.5 milyon euro maaş ve imza parası karşılığında anlaşma sağladığı iddia edilen Beşiktaş, oyuncuyu İstanbul’a getirmek için sözleşmesindeki son detayları konuşuyor. Anlaşma tamamlanır tamamlanmaz kara kartal’ın oyuncuyu kampa yetiştirmesi bekleniyor.

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