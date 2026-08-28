Beşiktaş'tan bir transfer daha! Siyah-Beyazlılar Miretti'yi resmen açıkladı: İşte maliyeti

Beşiktaş, İtalyan orta saha oyuncusu Fabio Miretti transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı kulüp, Juventus forması giyen 23 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonuyla kiralandığını resmen açıkladı.

MIRETTİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMA

Beşiktaş, yeni transferi Fabio Miretti için yaptığı duyuruda Juventus ile anlaşmaya varıldığını bildirdi. İtalyan futbolcu, önümüzdeki sezon siyah-beyazlı formayla mücadele edecek.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Fabio Miretti'nin satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Juventus kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Fabio Miretti'ye şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

TRANSFERİN MALİ DETAYLARI

Beşiktaş, Miretti'nin kiralık transferi için Juventus'a 2 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada yer alan satın alma opsiyonu ise 13 milyon euro olarak belirlendi. Siyah-beyazlılar, bu bedeli 3 taksit halinde ödeme imkanına sahip olacak.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

23 yaşındaki Fabio Miretti, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla toplam 31 karşılaşmada görev aldı. İtalyan orta saha oyuncusu bu maçlarda 1 gol ve 1 asist kaydetti. Beşiktaş, genç futbolcunun orta sahadaki alternatiflerinden biri olmasını bekliyor.