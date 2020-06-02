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Beşiktaş'tan Boateng'e son teklif

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 02.06.2020 10:25 | Son Güncelleme

Siyah-Beyazlılar, oyuncularla maaş indirim görüşmelerine başladı. Beşiktaş Yönetimi, sözleşmesindeki opsiyonun kullanılması halinde maaşı 1.7 milyon Euro'ya yükselecek olan Kevin-Prince Boateng'e 1 milyon Euro teklif etti. Ganalı oyuncu, öneriyi kabul etmezse sezon bitiminde yollar ayrılacak.

Beşiktaş'tan Boateng'e son teklif

Koronavirüs etkileri sebebiyle daha önce başlattığı ekonomik küçülme çalışmalarına daha da hız veren Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda oyuncularla maaş indirimi konusunda ilk teması geçen hafta kurmuştu.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin düzenlediği bilgilendirme toplantısı sonrasında Beşiktaş Futbol AŞ Başkan Vekili Cenk Sümer, dün oyuncularla biraraya geldi. Sümer, futbolculardan 3 aylık maaş ödemelerinden vazgeçmelerini istedi. Futbolcuların ise ligin devam etmesini gerekçe gösterip bu öneriye son üç aylık süre için sadece yüzde 15'lik indirim teklifiyle yanıt verdiği bildirildi.

YARIM DÖNEMDE 350 BİN EURO

Siyah-Beyazlılar'ın ara transfer döneminde kadrosuna kazandırdığı Kevin-Prince Boateng, Kara Kartal'da 4'ü ilk 11'de olmak üzere 6 mücadeleye çıkıp 2 gollük performans sergilemişti.

Kontratında, '10 maça ilk 11'de çıkarsa sözleşmesi 1 yıl daha otomatik uzar ve maaşı 1.7 milyon Euro'ya yükselir' maddesi bulunan Ganalı yıldız oyuncuyla yola devam etmeyi planlayan yönetimin, tek şart olarak tecrübeli futbolcudan bu bedelde indirime gitmesini istediği bildirildi.

Beşiktaş'tan yarım dönem için 350 bin Euro kazanan Boateng'e yönetimin, 1 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu belirtildi. (Akşam)

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