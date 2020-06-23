Beşiktaş'tan Boateng kararı!

Beşiktaş'a bu sezon devre arasında transfer edilen Kevin-Prince Boateng ile ilgili karar verildi. Yöneticiler, Ganalı futbolcuyla bir görüşme yaptı mı? Boateng, Beşiktaş'ta kalacak mı? Sezon sonunda yollar ayrılacak mı? Gelişmeler ve detaylar haberde...
İtalyan ekibi Fiorentina'dan kiralık olarak transfer edilen Boateng ile yöneticiler arasında yapılan görüşmede yıldız oyuncuya Beşiktaş'ın kararı bildirildi.
Fanatik'in haberine göre; siyah-beyazlılar, futbolcuyla yolların ayrılması yönünde bir karar aldı ve bunu Boateng'e de iletti.
Beşiktaş ile 6 aylık periyot için 325 bin Euro karşılığında el sıkışan Boateng'in ek olarak kontratında '10 maçta ilk 11'de oynarsa sözleşmesi 1.7 milyon Euro'dan 1 yıl uzar' maddesi vardı. Boateng'in kontratındaki söz konusu madde de kaldırıldı.
Bu sezon Beşiktaş'ta 5'i ilk 11'de olmak üzere 7 maçta görev yapan futbolcunun, ligde kalan 6 haftalık periyodun tamamında oynamak istemediği için söz konusu maddeyi kaldırdığı belirtiliyor.
Aşil tendonundan yaşadığı sakatlık sebebiyle Beşiktaş’ın Denizlispor karşılaşmasının kadrosunda yer almayan 33 yaşındaki futbolcunun, cuma günü Konyaspor’la oynanacak mücadeleye yetiştirilmeye çalışıldığı belirtildi.
Öte yandan ayrılık için hazırlıklara şimdiden başlayan Boateng, menajerinden kendisine kulüp bulmasın istedi. (Ajansspor)
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