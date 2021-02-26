Beşiktaş'tan bu sezon bir ilk!

Beşiktaş, Süper Lig'in 27.haftasında Denizlispor ile sahasında karşılaştı. Siyah-Beyazlılar ilk yarıyı Larin, Aboubakar ve Ljajic'in golleriyle 3-0 önde kapattı. Sergen Yalçın'ın ekibi bu sezon ligde ilk kez devreyi 3 farklı önde kapattı, karşılaşmayı da bu skorla galip bitirdi.

Beşiktaş sezonun ilk yarısında da Denizlispor'a karşı deplasmanda 48.dakikada 3-0 öne geçmiş mücadeleyi ise 3-2 galip bitirmişti. Beşiktaş aynı zamanda 56 golle ligin en golcü takımı konumunda yer alıyor

