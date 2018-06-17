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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için takas formülü!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.06.2018 18:10 | Son Güncelleme

Beşiktaş yönetimi, Trabzonspor'da oynayan Burak Yılmaz'ı bir kez daha transfer listesinin başına aldı. Burak Yılmaz'ı bonservissiz bırakmak istemeyen Trabzonspor yönetimine takas formülü önerilecek.

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz için takas formülü!

Bonservis meselesi Burak Yılmaz tarafından halledilmesini isteyen Beşiktaş, bordo - mavili yönetimin bedava bırakmaya yanaşmaması nedeniyle bu kez bir ya da iki oyuncuyu takasta kullanmaya çalışacak. Love, Lens, Mustafa, Veli, Boyko, Aras gibi isimleri satmayı ya da takasta kullanmayı düşünen siyah-beyazlı yönetimin, belirlediği bu isimleri Trabzonspor'a önerecek.

Gerekirse Orkan ve Gökhan Töre gibi isimleri de, bordo - mavili yönetimin beğenisine sunacak olan Beşiktaş, bunlardan sadece birini takasta kullanmayı planladığı ortaya çıktı. Burak Yılmaz'ın da, alacaklarının bir kısmından vazgeçeceği iddia edildi. Forvet transferini ucuz bir şekilde bitirmek isteyen yönetim, bu nedenle Burak Yılmaz ismi üzerinde ısrarla duracak. (Milliyet)

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