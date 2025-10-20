SPOR

Beşiktaş'tan Cengiz Ünder için karar! Kimse bu kadar erken beklemiyordu

Beşiktaş’ın Fenerbahçe’den kiraladığı Cengiz Ünder, form grafiğini hızla yükseltiyor. İlk kez 11’de başladığı maçta golünü atan milli yıldız, 7.8 puanla “Maçın en iyisi” seçildi. Yönetim, sezon sonunda 6 milyon euroluk opsiyonu kullanarak Cengiz’in bonservisini almayı planlıyor. İşte detaylar...

Berker İşleyen
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

Beşiktaş’ta sezon başında Fenerbahçe’den satın alma opsiyonuyla kiralanan Cengiz Ünder, performansını her geçen hafta artırarak dikkatleri üzerine çekiyor.

SAHANIN EN İYİSİYDİ

Bu sezon ilk kez bir maçta ilk 11’de sahaya çıkan milli futbolcu, gösterdiği etkili performansla takımının hücum hattındaki en başarılı isim oldu.

Rafa Silva’nın asistinde fileleri havalandıran 28 yaşındaki yıldız, Sofascore verilerine göre 7.8 puan alarak “Maçın en iyisi” seçildi. Daha önce Başakşehir karşılaşmasında oyuna sonradan girip galibiyet golünü atan Cengiz Ünder, Süper Lig’de bu sezon iki gole ulaştı.

BONSERVİSİ ALINACAK

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteğiyle transfer edilen milli futbolcunun performansından memnun olan Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda 6 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak Cengiz Ünder’i bonservisiyle kadrosuna katmayı planlıyor.

