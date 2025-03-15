Beşiktaş'tan derbi öncesi uyarı! Ole Gunnar Solskjaer oyuncularına net konuştu...

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Konyaspor deplasmanındaki mücadelenin, ligdeki gelecekleri açısından önemine dikkat çekti, Galatasaray derbisi öncesinde galibiyet istedi.
Siyah-beyazlı camianın her zaman en iyi olmak zorunda bulunduğunu anlatan Norveçli teknik adam, “Ligde ilk üç hedefine ulaşabilmemiz için kritik haftalar bulunuyor. Her karşılaşmayı büyük bir ciddiyet içerisinde geçmeliyiz. Aksi durumunda rakipler ceza kesiyor” diye konuştu. Konyaspor’un ligin iyi takımları arasında bulunduğunu ancak istedikleri sonuçları alamamalarını hatırlatan Solkjaer, çok dikkatli oynayarak yeni bir seriye ulaşmak istediklerine vurgu yaptı.
Bu arada Galatasaray maçı öncesinde, sarı kart tehlikesinde bulunan futbolcular uyarıldı. Siyah-beyazlılarda Mert, Ersin, Emirhan ve Immobile, bugün kart görmeleri durumunda derbide forma giyemeyecek.
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