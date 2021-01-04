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Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.01.2021 11:56 | Son Güncelleme

Sezon başında golcü transferinden son anda vazgeçen Kartal, ara dönemde kadrosunu yeni bir forvetle güçlendirmek için düğmeye bastı. Boşta bulunan Mario Mandzukic ve Ljajic’le takası gündeme gelen Nikola Kalinic, radarda. Schalke’den ayrılacak olan Ahmet Kutucu da hedefler arasında...

Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu!

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda sezon başında Vincent Aboubakar’la birlikte bir golcü daha almak için çalışmada bulunan Siyah-Beyazlılar, Mario Mandzukic ve Nikola Kalinic isimleri üzerine yoğunlaşmış ancak 2 isimden de sonuç alamamıştı.

TEKRAR GÜNDEMDELER

Mario Mandzukic’ten 4.5 milyon Euro’luk maaş talebi, Nikola Kalinic’ten de Hellas Verona’yla anlaşması sebebiyle vazgeçen Kara Kartal’da, 2 isim ara transfer döneminde tekrar gündeme geldi.

MAAŞ BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Beşiktaş’la yaptığı pazarlıktan sonuç alamaması sonrasında yarım dönemi boşta geçiren Mandzukic’in menajerler aracılığıyla kulübe tekrar önerilmesinin ardından yeni bir çalışma başlayan yönetim, 34 yaşındaki Hırvat golcüye 2.5 milyon Euro’luk 1+1 yıllık kontrat önerme kararı aldı. Sezon başındaki 4.5 milyon Euro’luk talebinden geri adım atmaya hazır olan 1,90’lık futbolcuyla resmi görüşmelerin bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

TEKRAR RADARDA

Siyah-Beyazlılar’la yaptığı uzun pazarlıkların ardından rotasını İtalya olarak belirleyen Nikola Kalinic, kulübüyle 6 maça çıkıp henüz golle buluşamamıştı. Tecrübeli futbolcu, yeni takımına imza atalı henüz yarım dönem olmadan tekrar Kartal’ın radarına girdi.

VERONA OLUMLU BAKIYOR

Adem Ljajic’i satış listesine koyan Beşiktaş Yönetimi, Sırp futbolcuya Verona’nın talip olması sonrasında bu isme karşılık Kalinic’i takasta istedi. Hırvat golcünün sezon başında bedelsiz olarak takıma katılması sebebiyle İtalyan ekibinin bu öneriye olumlu baktığı konuşuluyor.

KOTADA YER AÇILACAK

Ara transfer döneminde kadrosunu bir stoper ve golcüyle güçlendirmek isteyen yönetim, bir yandan da yabancı kotasını boşaltmaya çalışıyor. Mevcut kadrodaki 14 yabancısına ek olarak; Boyd, Lens, Mirin ve Douglas gibi liste dışı da oyuncuları bulunan Beşiktaş, ilk etapta Ljajic’i bonservisiyle, Ajdin Hasic’i de kiralık olarak gönderip kontenjanda yer açmayı düşünüyor.

B PLANI AHMED KUTUCU

Ancak Siyah- Beyazlılar, işler istendiği gibi gitmezse yerli isimlere yönelecek. Bu durum halinde Schalke 04’le ayrılmaya hazırlanan Ahmet Kutucu, gündeme alınacak.

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