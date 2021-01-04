Beşiktaş'tan dev transfer operasyonu!

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın isteği doğrultusunda sezon başında Vincent Aboubakar’la birlikte bir golcü daha almak için çalışmada bulunan Siyah-Beyazlılar, Mario Mandzukic ve Nikola Kalinic isimleri üzerine yoğunlaşmış ancak 2 isimden de sonuç alamamıştı.

TEKRAR GÜNDEMDELER

Mario Mandzukic’ten 4.5 milyon Euro’luk maaş talebi, Nikola Kalinic’ten de Hellas Verona’yla anlaşması sebebiyle vazgeçen Kara Kartal’da, 2 isim ara transfer döneminde tekrar gündeme geldi.

MAAŞ BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Beşiktaş’la yaptığı pazarlıktan sonuç alamaması sonrasında yarım dönemi boşta geçiren Mandzukic’in menajerler aracılığıyla kulübe tekrar önerilmesinin ardından yeni bir çalışma başlayan yönetim, 34 yaşındaki Hırvat golcüye 2.5 milyon Euro’luk 1+1 yıllık kontrat önerme kararı aldı. Sezon başındaki 4.5 milyon Euro’luk talebinden geri adım atmaya hazır olan 1,90’lık futbolcuyla resmi görüşmelerin bu hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

TEKRAR RADARDA

Siyah-Beyazlılar’la yaptığı uzun pazarlıkların ardından rotasını İtalya olarak belirleyen Nikola Kalinic, kulübüyle 6 maça çıkıp henüz golle buluşamamıştı. Tecrübeli futbolcu, yeni takımına imza atalı henüz yarım dönem olmadan tekrar Kartal’ın radarına girdi.