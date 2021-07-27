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Beşiktaş'tan Diego Costa'ya son teklif!

27.07.2021 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Diego Costa'ya 2 yıllık sözleşme ve 3 milyon euro garanti maaş teklif etti.

Beşiktaş'tan Diego Costa'ya son teklif!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, İspanyol golcü Diego Costa için son görüşmesini yaptı.

Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Diego Costa ile görüşmelerini sürdüren Beşiktaş Yönetimi, İspanyol futbolcuya son olarak 3 milyon euro garanti maaş ve 2 yıllık sözleşme teklif etti.

Beşiktaş'tan garanti 3.5 milyon euro maaşın yanı sıra 1.5 milyon euro da imza parası isteyen Diego Costa'nın siyah-beyazlı takımdan aldığı son teklife en geç bir hafta içerisinde cevap vermesi bekleniyor.

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Beşiktaş Futbol Kulübü
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