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Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz kararı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.06.2020 20:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş, milli futbolcu Dorukhan Toköz ile sözleşme yenilemek için anlaşmaya vardı. Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy'u da yeni sezonda takımda tutacağı öğrenildi.

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz kararı!

Koronavirüs nedeniyle lige verilen ara sonrası 13 Haziran'da oynanacak Antalyaspor maçının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni sezona dair transfer çalışmaları da devam ediyor. Habertürk'ün haberine göre; orta saha konusunda siyah-beyazlıların planlaması netleşmeye başladı.

DORUKHAN'DA İMZA BEKLENİYOR

Kartal, sakalığından dolayı uzun bir aranın ardından yeşil sahalara dönen Dorukhan Toköz'ün 2021'de bitecek sözleşmesini uzatma konusunda 24 yaşındaki futbolcuyla el sıkıştı. Yönetim, 12 Haziran'dan itibaren başlayacak olan son 8 haftada görev alması beklenen yıldız oyuncuyla aradaki tüm pürüzleri giderirken sezonun tamamlanmasının ardından yeni sözleşmeye imzalar atılacak. Dorukhan hakkında ezeli rakipler başta olmak üzere pek çok iddia ortaya atılsa da taraflar revize edilen sözleşme üzerinde anlaşmaya vardı.

FATİH AKSOY GERİ DÖNÜYOR

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni sezonda takımda olmasını beklediği isimlerden birisi de Fatih Aksoy. Kiralık olarak forma giydiği Sivasspor'da bu sezon gösterdiği performansla büyük beğenir toplayan 22 yaşındaki futbolcu, yeni sezonda Beşiktaş kadrosunda yer alacak. Asıl mevkisi stoper olmasına rağmen ön liberoda da sergilediği futbolla göz dolduran Fatih, yeni sezonda Beşiktaş'ın değişmez isimlerinden birisi olacak.

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