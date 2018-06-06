Beşiktaş'tan Emre Akbaba için yeni teklif

Beşiktaş Talisca'nın boşluğunu doldurmak için arayışlarını sürdüyor. Siyah- Beyazlı yönetimin bir süredir gündeminde yer alan Emre Akbaba için Alanyaspor'lu yöneticilerle bir görüşme yaptığı gelen bilgiler arasında.
PAZARLIK SÜRÜYOR
Beşiktaş'ın Alanyaspor'a 2 milyon euro ile birlikte Vagner Love'u geri verme teklifi yaptığı öğrenildi. Alanyaspor'un Vagner Love teklifine sıcak baktığı ancak 2 milyon euroluk öneriyi az bulduğu ortaya çıktı. Alanyaspor'un Emre Akbaba için Brezilyalı yıldızla birlikte 3.5 milyon euro istediği öne sürüldü. Ancak Beşiktaş Yönetimi'nin bu rakamı beğenmediği buna rağmen görüşmelerin tam gaz devam ettiği gelen bilgiler arasında.
(TAKVİM)
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