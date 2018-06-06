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Beşiktaş'tan Emre Akbaba için yeni teklif

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.06.2018 10:47 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Emre Akbaba için Alanyaspor’a Vagner Love ile birlikte 2 milyon Euro’luk yeni bir teklif yaptı.

Beşiktaş'tan Emre Akbaba için yeni teklif

Beşiktaş Talisca'nın boşluğunu doldurmak için arayışlarını sürdüyor. Siyah- Beyazlı yönetimin bir süredir gündeminde yer alan Emre Akbaba için Alanyaspor'lu yöneticilerle bir görüşme yaptığı gelen bilgiler arasında.

PAZARLIK SÜRÜYOR

Beşiktaş'ın Alanyaspor'a 2 milyon euro ile birlikte Vagner Love'u geri verme teklifi yaptığı öğrenildi. Alanyaspor'un Vagner Love teklifine sıcak baktığı ancak 2 milyon euroluk öneriyi az bulduğu ortaya çıktı. Alanyaspor'un Emre Akbaba için Brezilyalı yıldızla birlikte 3.5 milyon euro istediği öne sürüldü. Ancak Beşiktaş Yönetimi'nin bu rakamı beğenmediği buna rağmen görüşmelerin tam gaz devam ettiği gelen bilgiler arasında.

(TAKVİM)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Emre Akbaba

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