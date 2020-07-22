Beşiktaş'tan Emre Demir ve Mensah için teklif

Kayserisporlu Bernand Mensah ve Emre Demir transferin gözde ismi oldu. Beşiktaş, Kayserispor'a Mensah ve Emre Demir için resmi teklif yaptı.

1.5 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Beşiktaş, Mensah ve Emre Demir için Kayseri ekibine 1.5 milyon Euro'luk teklif yaptı. Sarı kırmızılılar bu teklifi düşük buldu ve görüşmeler bu aşamada durdu.

ALBAYRAK'TAN MENSAH İÇİN TELEFON

Öte yandan, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Mensah için Kayserisporlu yetkilileri aradı ve oyuncunun durumu hakkında bilgi aldı. Albayrak ile Kayserisporlu yetkililer oyuncunun ücreti hakkında konuşma yapmadı.

(AJANSSPOR)



