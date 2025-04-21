SPOR

77
72
51
50
49
48
42
42
42
40
40
40
37
37
34
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan eski Trabzonsporlu yıldıza kanca!

Beşiktaş'tan eski Trabzonsporlu yıldıza kanca!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
21.04.2025 18:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın bonservisi Schalke'de bulunan genç futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öğrenildi. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları başladı.

Beşiktaş'tan eski Trabzonsporlu yıldıza kanca!

BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR

2

23 yaşındaki sağ beke çok sayıda talip olduğu aktarıldı. Beşiktaş'ın Schalke forması giyen Mehmet Can Aydın ile ilgilendiği kaydedildi. Beşiktaş'ın yanı sıra Başakşehir'in de 23 yaşındaki sağ bekle ilgilendiği belirtildi. Werder Bremen ve Hamburg'un da Mehmet Can Aydın'ı takip ettiği aktarıldı.

SEZON SONU BOŞA ÇIKACAK

4

Championship'ten birçok takımın da sezon sonunda boşa çıkacak Mehmet Can Aydın'ı bonservissiz olarak kadrosuna katmayı planladığı vurgulandı. 23 yaşındaki sağ bek, bu sezon Schalke'de 28 maça çıktı. Genç savunmacı, bu müsabakalarda 3 asist üretti.

Canlı Skor

Kayserispor cephesinden iddialı sözler! Kayserispor cephesinden iddialı sözler!
Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı! Yeni hoca belli...Mesut Bakkal ile yollar ayrıldı! Yeni hoca belli...
Anahtar Kelimeler:
spor beşiktaş futbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
MHP'li isimden dikkat çeken açıklama! "Milletimizin vicdanında derin bir rahatsızlık uyandırmıştır"

MHP'li isimden dikkat çeken açıklama! "Milletimizin vicdanında derin bir rahatsızlık uyandırmıştır"

Pes dedirten paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü

Pes dedirten paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüdü

Kayserispor cephesinden iddialı sözler!

Kayserispor cephesinden iddialı sözler!

Arda Turan'dan puan kaybı sonrası Galatasaray maçı çağrısı!

Arda Turan'dan puan kaybı sonrası Galatasaray maçı çağrısı!

Okan Buruk'tan apar topar futbolculara mesaj!

Okan Buruk'tan apar topar futbolculara mesaj!

Seçil Erzan davasından SON DAKİKA! Terim’in avukatlarından Hakan Ateş’e: “Seçil Erzan’ın yerine savunma yapıyor”

Seçil Erzan davasından SON DAKİKA! Terim’in avukatlarından Hakan Ateş’e: “Seçil Erzan’ın yerine savunma yapıyor”

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.