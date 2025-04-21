Beşiktaş'tan eski Trabzonsporlu yıldıza kanca!

BEŞİKTAŞ İLGİLENİYOR

23 yaşındaki sağ beke çok sayıda talip olduğu aktarıldı. Beşiktaş'ın Schalke forması giyen Mehmet Can Aydın ile ilgilendiği kaydedildi. Beşiktaş'ın yanı sıra Başakşehir'in de 23 yaşındaki sağ bekle ilgilendiği belirtildi. Werder Bremen ve Hamburg'un da Mehmet Can Aydın'ı takip ettiği aktarıldı.

SEZON SONU BOŞA ÇIKACAK

Championship'ten birçok takımın da sezon sonunda boşa çıkacak Mehmet Can Aydın'ı bonservissiz olarak kadrosuna katmayı planladığı vurgulandı. 23 yaşındaki sağ bek, bu sezon Schalke'de 28 maça çıktı. Genç savunmacı, bu müsabakalarda 3 asist üretti.