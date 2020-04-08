SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine gönderme

Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine gönderme

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 08.04.2020 08:18 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın resmi twitter hesabından ezeli rakiplerine göndermeli bir paylaşım yapıldı.

Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine gönderme

Beşiktaş kulübünün resmi twitter hesabından atılan bir twit sosyal medyada büyük ilgi çekti. TRT'de yayınlanan 3'te 3 Tarih isimli yarışma programında sorulan bir soruyu paylaşan siyah beyazlı kulübün resmi twitter hesabı büyük etkileşim aldı.

Paylaşımda "Süper Lig tarihinde namağlup şampiyon olma başarısına sahip tek takımımız hangisidir?" sorusunun sorulduğu görsel yer aldı. Beşiktaş twitter hesabı görseli paylaşırken ise "Bu basit bilgiyi herkesin öğrenmesi adına müfredata ekleyebilir misiniz?" diyerek Milli Eğitim Bakanlığı'nın hesabını etkiletledi.

152


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor En çok vaka orada görülmüştü! İzmir'den sevindirici haber geliyor
Beşiktaşlı yöneticiden açıklama! "Ligleri tescil edelim"Beşiktaşlı yöneticiden açıklama! "Ligleri tescil edelim"
En güzel Galatasaray sözleriEn güzel Galatasaray sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe

En Çok Okunan Haberler

Trump Dünya Sağlık Örgütü'ne savaş açtı! Tüm fonları askıya aldı

Trump Dünya Sağlık Örgütü'ne savaş açtı! Tüm fonları askıya aldı

İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

İşte Türkiye'nin koronavirüs haritası

Taburcu olan Terim'den ilk açıklama geldi!

Taburcu olan Terim'den ilk açıklama geldi!

Fatih Terim'den duygusal mesaj! "Seni özleyeceğiz dostum"

Fatih Terim'den duygusal mesaj! "Seni özleyeceğiz dostum"

Ronaldinho,rekor kefalet bedeli ile serbest bırakıldı!

Ronaldinho,rekor kefalet bedeli ile serbest bırakıldı!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

İşte Loris Karius'un yeni adresi!

İşte Loris Karius'un yeni adresi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

En güzel Beşiktaş marşlarının sözleri

Müthiş iddia: Beşiktaş'ın şikesi de belgeli!

Müthiş iddia: Beşiktaş'ın şikesi de belgeli!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Slaven Bilic: Süper Lig'den teklif almadım

Adı F.Bahçe ile anılan Bilic'ten açıklama

Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine gönderme

Beşiktaş'tan ezeli rakiplerine gönderme

Sergen Yalçın'dan 'La Casa De Beşiktaş' paylaşımı!

Sergen Yalçın'dan La Casa De Papel paylaşımı

Caner Erkin Fenerbahçe'ye gidecek mi? Menajerinden açıklama geldi!

Caner Erkin Fenerbahçe'ye mi dönüyor? Açıklandı!

Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğuları: "Ben olsam ligi tescil ederim"

Beşiktaşlı yöneticiden açıklama! "Ligleri tescil edelim"

Beşiktaş Kulübü, Milli Dayanışma Kampanyasına bağışta bulundu!

Beşiktaş'tan rekor bağış!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.