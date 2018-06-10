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Beşiktaş'tan Fabri'ye ret

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 10.06.2018 12:01 | Son Güncelleme

Yıllık 1 milyon 250 bin euroluk ücretiyle Beşiktaş'ın en az kazanan yabancılarından biri olan Fabri maaşına zam istiyor.

Beşiktaş'tan Fabri'ye ret

Yıllık 1 milyon 250 bin euro'luk ücretiyle Beşiktaş'ın en az kazanan yabancılarından biri olan Fabri maaşına zam istiyor. %30'luk küçülme düşünen yönetim ise İspanyol kalecinin bu isteğine sıcak bakmıyor.

Nedeni ise Fabri'nin seneye ülkesine dönse bile şu andaki maaşını bile bulamayacak olması.

(FOTOMAÇ)

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Fabri

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