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Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçının ardından suç duyurusu kararı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.04.2024 07:55
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçında kırmızı kart görerek oyundan atılan Al-Musrati için Beyaz TV'de yapılan yorumlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Oyuncusuna sahip çıkan siyah-beyazlıların bu hamlesi taraftarlardan geçer not aldı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe maçının ardından suç duyurusu kararı!
Al-Musrati

Al-Musrati

LBY Libya
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş Kulübü, yıldız futbolcusu Al-Musrati için Beyaz TV'de yapılan yorumlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

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Eski hakem ve şimdilerde futbol yorumculuğu yapan Ahmet Çakar'ın "Al-Musrati'nin Fenerbahçe maçında kendini attırma olayını masum bulmuyorum" sözlerine bir diğer yorumcu Rasim Ozan Kütahyalı, "Bahis! Benim hiç aklıma gelmemişti." şeklinde yorum yapmıştı.

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

"Biz Beşiktaşız; Kurucularımızdan aldığımız terbiye, Baba Hakkı'nın adaleti, Süleyman Seba'nın çizdiği değerler manzumesi bizim anayasamızdır.

Beşiktaş JK spor sahalarında yenilse de yense de şerefiyle var olmuş, onurlu duruşuyla var olmaya devam edecektir. Fenerbahçe ile oynadığımız maça oyuncularımız bu şiarla çıkmış, şerefiyle oynamış, kazanan rakibinin elini sıkıp sahadan ayrılmıştır. Bundan sonra da hep böyle olacaktır.

Maçın 25. dakikasında istemeden yaptığı bir hareketle kırmızı kart gören futbolcumuz Al Musrati, üzüntüsünü maç sonunda tüm Beşiktaş camiasından özür dileyerek göstermiştir.

Beyaz TV isimli televizyon kanalında profesyonel futbolcumuz Al Musrati'nin transferi ve maçta gördüğü kırmızı kartla alakalı olarak gazetecilik ve yayıncılık etiğine sığmayan, açıkça suç teşkil eden ima ve ithamlarda bulunulmuştur.

Kulübümüz yarın sabah konuyla ilgili olarak, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaktır. Ayrıca RTÜK'e de gerekli şikayet yapılacaktır."

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