Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye tarihe geçecek transfer!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk parolasıyla ilerleyen Fenerbahçe, bir yandan sahadaki kritik virajları dönerken diğer yandan da gelecek sezonun planlaması için düğmeye bastı. Yerli rotasyonunu ve savunma hattını güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetimin hedefinde ise ezeli rakibi var.

HEDEFTEKİ İSİM: EMİRHAN TOPÇU

Özellikle yerli stoper arayışında olan Fenerbahçe transfer komitesi, rotasını sürpriz bir şekilde Dolmabahçe'ye çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş forması giyen ve milli takıma kadar yükselme başarısı gösteren genç ve yetenekli savunmacı Emirhan Topçu'yu yeniden gündemine aldığı öğrenildi.

ŞAMPİYONLUK ODAĞI İÇİN GÖRÜŞMELER DONDURULDU

Başarılı stoperi kadrosuna katarak hem savunmasını sağlama almak hem de ezeli rakibine tarihi bir transfer çalımı atmak isteyen Fenerbahçe yönetimi, zamanlama konusunda ise son derece stratejik davranıyor.

Takımın içinde bulunduğu kritik süreçte oyuncuların ve camianın konsantrasyonunu bozmamak adına transfer görüşmelerini geçici olarak yavaşlatan sarı-lacivertli kurmaylar, bu dev operasyon için sezon sonunu işaret etti. Ligin bitimiyle birlikte Fenerbahçe ve Beşiktaş yönetimlerinin Emirhan Topçu'nun bonservisi için resmen masaya oturması bekleniyor.