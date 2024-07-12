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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye uzun yıllar unutulmayacak bir transfer daha! Cenk Tosun ile anlaşma sağlandı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
12.07.2024 13:58
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Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Cenk Tosun, siyah-beyazlıların yaptığı son teklifi beğenmemiş ve masadan kalkmıştı. Parasal konuda anlaşma sağlanamamasının ardından Fenerbahçe araya girdi ve Cenk Tosun'u kısa süre içinde ikna etti.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye uzun yıllar unutulmayacak bir transfer daha! Cenk Tosun ile anlaşma sağlandı...

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye uzun yıllar unutulmayacak bir transfer daha gerçekleşiyor. Siyah-beyazlılarda kalmak için son güne kadar çabalayan Cenk Tosun, Hasan Arat yönetiminin son teklifini de beğenmeyince masadan kalktı.

FENERBAHÇE BEKLEDİ VE DEVREYE GİRDİ

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Beşiktaş ile görüşme yaptığı esnada hiçbir şekilde araya girmeyen Fenerbahçe, Cenk Tosun'un masadan kalkmasıyla birlikte teklifini yaptı ve kısa süre içinde anlaşma sağladı.

"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

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Geçtiğimiz günlerde kendisine sorulan soru üzerine cevap veren Cenk Tosun, "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum. Önceliğim Beşiktaş." demişti. Siyah-beyazlı yönetim ile 3 kez görüşen Cenk Tosun hiçbirinden sonuç alamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Cenk Tosun beşiktaş fenerbahçe
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