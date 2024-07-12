Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye uzun yıllar unutulmayacak bir transfer daha! Cenk Tosun ile anlaşma sağlandı...

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye uzun yıllar unutulmayacak bir transfer daha gerçekleşiyor. Siyah-beyazlılarda kalmak için son güne kadar çabalayan Cenk Tosun, Hasan Arat yönetiminin son teklifini de beğenmeyince masadan kalktı.

FENERBAHÇE BEKLEDİ VE DEVREYE GİRDİ

Beşiktaş ile görüşme yaptığı esnada hiçbir şekilde araya girmeyen Fenerbahçe, Cenk Tosun'un masadan kalkmasıyla birlikte teklifini yaptı ve kısa süre içinde anlaşma sağladı.

"BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYORUM" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde kendisine sorulan soru üzerine cevap veren Cenk Tosun, "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum. Önceliğim Beşiktaş." demişti. Siyah-beyazlı yönetim ile 3 kez görüşen Cenk Tosun hiçbirinden sonuç alamadı.

