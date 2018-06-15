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Beşiktaş'tan Fernandes'e 2.2 milyon Euro

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.06.2018 12:05 | Son Güncelleme

Beşiktaş Fernandes'in transferini bitirmek için girişimlerine hız verdi.

Beşiktaş'tan Fernandes'e 2.2 milyon Euro

Talisca'nın boşluğunu Portekizli yıldızla doldurmak isteyen Siyah- Beyazlı yönetim Lokomotiv Moskova ile 1 yıl sözleşmesi kalan Fernandes'e yıllığı 2 milyon Euro'dan 3 yıllık bir teklifte bulundu. Fernandes ise yıllık 2.5 milyon Euro talep etti.

YÖNETİM RAKAMI ARTIRMAYACAK

Transferden Sorumlu Yönetici Umut Güner, Fernandes ve menajeriyle 2. bir görüşme daha yaparak 2 milyon Euro'dan daha yukarı çıkmayı düşünmediklerini Portekizli futbolcuya iletti.

ŞAMPİYONLUKTA ÖZEL PRİM

Beşiktaş'tan önce yıllık 2.5 milyon Euro isteyen Fernandes'in 2.2 milyon Euro'ya kadar indiği öğrenilirken Beşiktaş'ın Portekizli yıldıza şampiyonluk halinde özel bir prim sözü vereceği ortaya çıktı.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Fernandes'in Beşiktaş'a geri dönmeyi çok istediğinden 2 milyon Euro'yu kabul edeceği gelen bilgiler arasında. L. Moskova ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Fernandes, bonservisini kendisi alacak.

BEŞİKTAŞ'TA 20 GOLÜ VAR

Beşiktaş'ta 4 sezon forma giyen Fernandes 112 resmi karşılaşmada fileleri 20 kez havalandırdı. Teknik futboluyla büyük beğeni kazandı.

BONSERViS ÜCRETİ ALINMADI

Fernandes Beşiktaş'la sözleşmesi bittikten sonra Lokomotiv Moskova'ya transfer oldu. Beşiktaş Fernandes'ten bonservis parası alamadı. Lokomotiv Moskova'da başarılı bir sezon geçiren Fernandes geçen sezon 14 gol kaydetti. Fernandes Rus ekibinde geçen sezon 41 resmi maçta forma giyerken 39 kez ilk 11'de oynadı. (TAKVİM)

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Beşiktaş fernandes Spor Toto Süper Lig

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