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Beşiktaş'tan flaş Yasin Kol kararı!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
28.03.2025 09:10
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Galatasaray derbisine yabancı hakem isteği TFF tarafından kabul görmeyen Beşiktaş, dev maça atanan Yasin Kol için flaş bir karar aldı.

Beşiktaş'tan flaş Yasin Kol kararı!

Beşiktaş’ta Galatasaray ile yarın oynanacak derbi öncesi adeta seferberlik ilan edildi. Dev maça yabancı bir hakem atanmasını isteyen ancak tüm çabalarına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu’ndan olumsuz yanıt alan siyah-beyazlılar, Yasin Kol’un müsabakada görevlendirilmesine çok sert tepki göstermişti.

PERFORMANSI SANİYE SANİYE TAKİP EDİLECEK

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FIFA kokartı bulunmayan ve yabancı dil bilmeyen 37 yaşındaki hakem Kol, kariyerinde ilk kez derbi müsabakası yönetecek. Milliyet'in haberine göre; TFF’ye öfkeli olan siyah-beyazlılar, Yasin Kol’un maçtaki performansını saniye saniye takip edecek.

İKİ HAKEM DERBİYİ İZLEYECEK

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Bu takip için özel bir plan yapıldı. Buna göre siyah-beyazlıların teklif götürdüğü bir yabancı bir de yerli eski hakem derbiyi ekrandan izleyecek ve tartışmalı tüm pozisyonlarla ilgili kişisel tespitlerde bulunacak.

YORUMLARI KULÜP HESABINDAN PAYLAŞILACAK

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Eski hakemler yorumlarını hemen kulüp görevlisine aktaracak. Bu yetkili de yorumları kulübün sosyal medya hesaplarından dakika dakika paylaşacak. Siyah-beyazlılar böylece aleyhe bariz hata yapılması durumunda sıcağı sıcağına kamuoyunu bilgilendirerek, uzman isimler üzerinden sesini duyurma fırsatı bulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Derbi beşiktaş galatasaray
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