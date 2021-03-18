Beşiktaş'tan forvet harekatı: Beto!

Süper Lig'in zirvesinde yer alan Beşiktaş, gelecek sezonun çalışmalarına başladı.

Portekiz SIC Noticias televizyonunun haberine göre, Portekiz ekibi Portimonense takımının forveti Beto için harekete geçti.

Beşiktaş, 23 yaşındaki oyuncunun bonservisinin yarısı için 5 milyon euro'luk bir teklifle Portekiz ekibinin kapısını çaldı.

Portimonense'nin Portekizli futbolcu için 20 milyon Euro talep ettiği ve Beşiktaş'ın teklifini reddettiği belirtildi.

Bu sezon Portimonense ile ligde 19 maça çıkan Beto, 7 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek.

