Beşiktaş'tan Fulham'a: Size Negredo’yu da verelim

Fabri için yapılan transfer görüşmeleri sırasında siyah-beyazlıların Negredo’yu istemeleri durumunda çok uygun şartlarda Fulham’da oynamasına destek olma sözü verdiler.

Fulham’ın Negredo’yal ilgili henüz bir hamle yapmadığı ama Negredo’nun da Beşiktaş’ta kazandığı rakamı garantilemeden ayrılmaya sıcak bakmadığı bildirildi. (Fotospor)

