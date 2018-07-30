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Beşiktaş'tan Fulham'a: Size Negredo’yu da verelim

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 30.07.2018 08:45 | Son Güncelleme

Beşiktaş yönetimi, Fabri'nin Fulham'a transferi sırasında Alvaro Negredo'yu da İngiliz kulübüne önermiş...

Beşiktaş'tan Fulham'a: Size Negredo’yu da verelim

Fabri için yapılan transfer görüşmeleri sırasında siyah-beyazlıların Negredo’yu istemeleri durumunda çok uygun şartlarda Fulham’da oynamasına destek olma sözü verdiler.

Fulham’ın Negredo’yal ilgili henüz bir hamle yapmadığı ama Negredo’nun da Beşiktaş’ta kazandığı rakamı garantilemeden ayrılmaya sıcak bakmadığı bildirildi. (Fotospor)

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Anahtar Kelimeler:
Alvaro Negredo fulham Beşiktaş

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