Beşiktaş'tan Galatasaray'a Emre Akbaba çalımı!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, önceki gün Roco, Umut Nayır, Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın ile yapılan imza töreni sırasında, 10 numaralı pozisyonda oynayacak bir futbolcu istediklerini açıklamıştı.

Kulübe yakın kaynaklardan elde edilen bilgiye göre; Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor'un yıldızı Emre Akbaba'ya talip oldu. Transfer sezonunda Galatasaray, F.Bahçe ve Başakşehir ile anılan Emre'nin siyah beyazlıların gündemine flaş bir şekilde girdiği kaydedildi. Alanyaspor ile kontratının bitmesine 1 yıl kalan 25 yaşındaki futbolcu için takas artı bir miktar para teklif edilmesi bekleniyor.

Alanyaspor'dan Beşiktaş'a geçen sezon devre arasında katılan Vagner Love'un Akdeniz ekibine geri dönebileceği konuşuluyor. Kulüpten olaylı şekilde ayrılan Brezilyalı'nın dönebilmesi için Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile de buzları eritme görevi ise Beşiktaş Başkan Fikret Orman'a düşüyor.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU, EMRE AKBABA'YI TAKİBE ALDI

Beşiktaş'ın Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Galatasaray'ın transferde öncelik verdiği isimlerden olan Alanyaspor'un 10 numarası Emre Akbaba'yı Instagram hesabından takibe aldı.

