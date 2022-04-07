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Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı!

07.04.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'te takım kaptanı Halil Akbunar ve savunma oyuncusu Atınç Nukan hakkında flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Galatasaray ile anlaşacağı ön görülen Halil Akbunar için transfer çalımı geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı!
Halil Akbunar

Halil Akbunar

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Göztepe
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Ligde kalma mücadelesi veren Göztepe ligde son 8 maçından yenilgiyle ayrılırken, başkan Mehmet Sepil'in istifasının ardından kulübün geleceği hakkındaki belirsizlik de devam ediyor. Takımın iki önemli oyuncusu Halil Akbunar ve Atınç Nukan hakkında da flaş gelişmeler yaşanıyor...

HALİL VE ATINÇ, BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİNDE

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Beşiktaş, yeni sezon transfer planlaması kapsamında listesine yerli-yabancı birçok ismi aldı. Bu doğrultuda kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'nin iki önemli ismi Halil Akbunar ve Atınç Nukan da yakın takipte. Halil Akbunar'ı çok isteyen siyah-beyazlılar yıldız oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA BİLE VEDALAŞTI

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Galatasaray'a transfer olması beklenen Halil'in gelecek sezon Beşiktaş'ta oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız oyuncunun bu transferi takım arkadaşlarına duyurduğu ve vedalaştığı da gelen haberler arasında...


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transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Göztepe
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