Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı!

Ligde kalma mücadelesi veren Göztepe ligde son 8 maçından yenilgiyle ayrılırken, başkan Mehmet Sepil'in istifasının ardından kulübün geleceği hakkındaki belirsizlik de devam ediyor. Takımın iki önemli oyuncusu Halil Akbunar ve Atınç Nukan hakkında da flaş gelişmeler yaşanıyor...

HALİL VE ATINÇ, BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİNDE

Beşiktaş, yeni sezon transfer planlaması kapsamında listesine yerli-yabancı birçok ismi aldı. Bu doğrultuda kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'nin iki önemli ismi Halil Akbunar ve Atınç Nukan da yakın takipte. Halil Akbunar'ı çok isteyen siyah-beyazlılar yıldız oyuncu ile prensip anlaşmasına vardı.

TAKIM ARKADAŞLARIYLA BİLE VEDALAŞTI

Galatasaray'a transfer olması beklenen Halil'in gelecek sezon Beşiktaş'ta oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız oyuncunun bu transferi takım arkadaşlarına duyurduğu ve vedalaştığı da gelen haberler arasında...



