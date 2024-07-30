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Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı geldi! Emirhan Topçu ile sözleşme imzalandı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.07.2024 16:59
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Beşiktaş ve Galatasaray'ın yakından ilgilendiği Emirhan Topçu transferinde siyah-beyazlılar mutlu sona ulaştı. Beşiktaş, genç stoper için hem Çaykur Rizespor'la hem de Emirhan ile el sıkıştı.

Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı geldi! Emirhan Topçu ile sözleşme imzalandı

Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı geldi. Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu konusunda bir adım öne geçen siyah-beyazlılar imzayı attırdı.

SOL STOPER TRANSFERİ

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Beşiktaş, stoper bölgesi için bir süredir yoğun çalışma harcıyordu. Türkiye'nin en önemli stoper oyuncuları arasında gösterilen Emirhan'ı ikna eden Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile de anlaşma sağladı ve mutlu sona ulaştı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

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Beşiktaş'ın Emirhan ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarılırken Çaykur Rizespor'a da 4 milyon Euro civarı bir bonservis ödeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş galatasaray
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