Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı geldi! Emirhan Topçu ile sözleşme imzalandı

Beşiktaş'tan Galatasaray'a transfer çalımı geldi. Çaykur Rizespor forması giyen Emirhan Topçu konusunda bir adım öne geçen siyah-beyazlılar imzayı attırdı.

SOL STOPER TRANSFERİ

Beşiktaş, stoper bölgesi için bir süredir yoğun çalışma harcıyordu. Türkiye'nin en önemli stoper oyuncuları arasında gösterilen Emirhan'ı ikna eden Beşiktaş, Çaykur Rizespor ile de anlaşma sağladı ve mutlu sona ulaştı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın Emirhan ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarılırken Çaykur Rizespor'a da 4 milyon Euro civarı bir bonservis ödeyecek.