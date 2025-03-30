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Beşiktaş'tan Galatasaray'ın UEFA kupası paylaşımına jet hızında yanıt!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
30.03.2025 11:18
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Ligin 29. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Beşiktaş, Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yanıt verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş'tan Galatasaray'ın UEFA kupası paylaşımına jet hızında yanıt!

Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, kozlarını paylaştı. Dolmabahçe'de oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlı takıma üç puanı getiren golleri 23'te Rafa Silva ve 66'da Gedson Fernandes kaydetti.

Sarı-kırmızılı takımın tek golünü ise 45'te Lucas Torreira attı. Bu skorla birlikte Galatasaray, 2024-2025 sezonundaki ilk yenilgisini yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TAN GÖNDERME

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Maçın ardından ise Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara olay bir göndermede bulundu.

Siyah-beyazlılar, 1991-19912 sezonunda Gordon Milne yönetiminde namağlup bir şekilde şampiyon olan takımın fotoğrafını paylaştı.

Beşiktaş, bu gönderisinde ise Galatasaray'ın 2017 yılında yaptığı UEFA Avrupa Ligi kupalı paylaşımına alıntı yaptı.

Canlı Skor

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş galatasaray
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