Beşiktaş'tan Galatasaray'ın UEFA kupası paylaşımına jet hızında yanıt!

Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, kozlarını paylaştı. Dolmabahçe'de oynanan müsabakada kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi takım Beşiktaş oldu.

Siyah-beyazlı takıma üç puanı getiren golleri 23'te Rafa Silva ve 66'da Gedson Fernandes kaydetti.

Sarı-kırmızılı takımın tek golünü ise 45'te Lucas Torreira attı. Bu skorla birlikte Galatasaray, 2024-2025 sezonundaki ilk yenilgisini yaşadı.

BEŞİKTAŞ'TAN GÖNDERME

Maçın ardından ise Beşiktaş Kulübü, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılılara olay bir göndermede bulundu.

Siyah-beyazlılar, 1991-19912 sezonunda Gordon Milne yönetiminde namağlup bir şekilde şampiyon olan takımın fotoğrafını paylaştı.

Beşiktaş, bu gönderisinde ise Galatasaray'ın 2017 yılında yaptığı UEFA Avrupa Ligi kupalı paylaşımına alıntı yaptı.