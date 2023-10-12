Beşiktaş'tan Galatasaray maçı öncesi resmi açıklama geldi!

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yeni yardımcı antrenörlerini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Hari Vukas ile Toni Modric, Futbol A Takımımızın Teknik Ekibine Katıldılar
Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir.
Vukas'a ve Modric'e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.
Beşiktaş: "Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir." https://t.co/fqemHkNP7e— Mynet Spor (@mynetspor) October 12, 2023