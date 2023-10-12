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Beşiktaş'tan Galatasaray maçı öncesi resmi açıklama geldi!

12.10.2023 17:13 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yeni yardımcı antrenörlerini açıkladı.

Beşiktaş'tan Galatasaray maçı öncesi resmi açıklama geldi!

Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın yeni yardımcı antrenörlerini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Hari Vukas ile Toni Modric, Futbol A Takımımızın Teknik Ekibine Katıldılar

Futbol A Takımımızın Yardımcı Antrenörlüğüne Hari Vukas, Atletik Performans Antrenörlüğüne ise Toni Modric getirilmişlerdir.

Vukas'a ve Modric'e görevlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.


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