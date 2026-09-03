Beşiktaş'tan gece yarısı bombası! Yeni transfer açıklandı, UEFA listesine bile yazıldı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, savunma hattına genç bir takviye yaptı. Siyah-beyazlılar, son olarak Corendon Alanyaspor forması giyen Ümit Akdağ ile anlaşmaya varıldığını ve genç futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

GECE YARISI HAMLESİ

Beşiktaş, 22 yaşındaki stoper Ümit Akdağ'ın transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, genç savunmacıyla 4 yıllık sözleşme imzalandığını kamuoyuna bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Corendon Alanyaspor'la anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

UEFA LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Ümit Akdağ'ın UEFA listesine de eklendiği öğrenildi. Genç futbolcunun, siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupası kadrosunda yer alacağı belirtildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Ümit Akdağ'ın Beşiktaş ile resmi imzayı atmak üzere 3 Eylül Perşembe günü İstanbul'a geleceği öğrenildi. Transferin ardından genç savunmacının siyah-beyazlı takımın kadrosuna katılması bekleniyor.

ÜMİT AKDAĞ'IN KARİYERİ

Stoper mevkisinde görev yapan Ümit Akdağ, ihtiyaç halinde sol bek ve ön libero olarak da oynayabiliyor. Romanya U21 Milli Takımı'nda 10 karşılaşmada forma giyen 22 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda 2 kez gol sevinci yaşadı.

Ümit Akdağ'ın kariyerinde FCSB, Alanyaspor, Chelsea altyapısı, Göztepe ve Toulouse gibi takımlar bulunuyor.