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Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber: Ayağında ödem oluştu! Forma giyemeyebilir

Galatasaray'da Başakşehir maçı öncesi Barış Alper Yılmaz şoku yaşanıyor. Son antrenmana katılmayan milli futbolcunun ayağına aldığı darbe sonrası ödem oluştuğu ve durumunun MR sonucunun ardından netleşeceği öğrenildi.

Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber: Ayağında ödem oluştu! Forma giyemeyebilir
Cevdet Berker İşleyen
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da Başakşehir karşılaşması öncesinde Barış Alper Yılmaz gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın son antrenmanında yer almayan milli futbolcunun durumuyla ilgili detaylar belli oldu.

ANTRENMANA KATILMADI

Galatasaray a yıldız isimden kötü haber: Ayağında ödem oluştu! Forma giyemeyebilir 1

Süper Lig'in dördüncü haftasında Başakşehir ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gerçekleştirdiği son çalışmada Barış Alper Yılmaz'ın yer almaması dikkat çekti.

AYAĞINDA ÖDEM OLUŞTU

Galatasaray a yıldız isimden kötü haber: Ayağında ödem oluştu! Forma giyemeyebilir 2

Milli futbolcunun ayağına aldığı darbe sonrasında bölgede ödem meydana geldiği öğrenildi. Yaşanan gelişmenin ardından Barış Alper Yılmaz'ın durumunun netleştirilmesi için MR çekilmesine karar verildi.

FORMA GİYEMEYEBİLİR

Galatasaray a yıldız isimden kötü haber: Ayağında ödem oluştu! Forma giyemeyebilir 3

Galatasaray, 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir'e konuk olacak. Barış Alper Yılmaz'ın karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Milli oyuncunun olası yokluğu, teknik direktör Okan Buruk'un maç planlarını da doğrudan etkileyebilir.

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