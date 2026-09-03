Galatasaray'a yıldız isimden kötü haber: Ayağında ödem oluştu! Forma giyemeyebilir

Galatasaray'da Başakşehir karşılaşması öncesinde Barış Alper Yılmaz gelişmesi yaşandı. Sarı-kırmızılı takımın son antrenmanında yer almayan milli futbolcunun durumuyla ilgili detaylar belli oldu.

ANTRENMANA KATILMADI

Süper Lig'in dördüncü haftasında Başakşehir ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların gerçekleştirdiği son çalışmada Barış Alper Yılmaz'ın yer almaması dikkat çekti.

AYAĞINDA ÖDEM OLUŞTU

Milli futbolcunun ayağına aldığı darbe sonrasında bölgede ödem meydana geldiği öğrenildi. Yaşanan gelişmenin ardından Barış Alper Yılmaz'ın durumunun netleştirilmesi için MR çekilmesine karar verildi.

FORMA GİYEMEYEBİLİR

Galatasaray, 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir'e konuk olacak. Barış Alper Yılmaz'ın karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak. Milli oyuncunun olası yokluğu, teknik direktör Okan Buruk'un maç planlarını da doğrudan etkileyebilir.