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  4. Beşiktaş'tan gece yarısı Talisca ve Ramos açıklaması geldi! Taraftarlar şimdiden isyan bayrağını açmış durumda...

Beşiktaş'tan gece yarısı Talisca ve Ramos açıklaması geldi! Taraftarlar şimdiden isyan bayrağını açmış durumda...

22.08.2023 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, transfer sürecinde isimleri kulüple anılan Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile görüşme yaptıklarını ancak maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirildiğini açıkladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, son günlerde medyada yer alan Anderson Talisca ve Sergio Ramos ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Bu açıklamanın ardından siyah-beyazlı taraftarlar Ahmet Nur Çebi yönetimine yoğun tepki gösterdi.

HER İKİ İSİMLE GALATASARAY DA İLGİLENİYOR

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Hem Talisca hem de Sergio Ramos ile Galatasaray'ın da ilgilendiği bilinirken özellikle Ramos ile anlaşma aşamasına gelindiği iddia ediliyor.

"MADDİ KONULARDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR NEDENİYLE SONA ERDİRİLMİŞTİR"

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Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır. Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos’la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir" denildi

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