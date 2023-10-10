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Beşiktaş'tan geçmiş döneme dair inceleme raporlarıyla ilgili açıklama! '12 adet tazminat davası açıldı!'

10.10.2023 18:37 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü, KPMG Bağımsız Denetim ve SMM Anonim Şirketi'nin geçmiş dönemlere dair yaptığı incelemelerle ilgili bir açıklama yayımladı. Siyah - beyazlı kulübün internet sitesinden yaptığı bildiride, "Rapordaki bulgular hukuki sorumluluklar açısından yargıya intikal ettirilmiş, muhtelif mahkemelerde sorumluluğa dayalı olarak on iki adet tazminat davası açılmıştır." ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Lugano maçının ardından büyük bir krize giren Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş istifa etmiş, yönetim ise olağanüstü seçim kurulu kararı almıştı. Siyah - beyazlıların eski başkanı Fikret Orman ise yaptığı açıklamalarla Ahmet Nur Çebi ve yönetimini eleştirmişti.

Beşiktaş Kulübü, Orman'ın açıklamalarının ardından resmi internet sitesinden bir açıklama yayımladı.

İşte siyah - beyazlılardan yapılan bildiri;

"Kulübümüzün 20 Ekim 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda seçilerek göreve başlayan Yönetim Kurulumuzca genel kurulda ortaya çıkan temayül ve camiamızın beklentisi üzerine Kulübümüzün ve pay sahibi olduğu şirketlerin mali ve idari işleyişinde aksaklık meydana gelip gelmediğinin tespiti amacıyla inceleme yapmak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve SMM Anonim Şirketi görevlendirilmiştir."

"ÜYELERİMİZ BİLGİLENDİRİLMİŞTİR"

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"İncelemesini tamamlayan KPMG hazırladığı raporu, 20 Aralık 2021 tarihinde Yönetim Kurulumuza sunmuş ve rapor, Kulübümüzün 25 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda gündeme alınmış ve üyelerimiz bilgilendirilmiştir."

"12 ADET TAZMİNAT DAVASI AÇILDI"

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"Raporda tespit edilen bulgulara dayalı olarak alınan uzman hukukçu görüşleri doğrultusunda rapordaki bulgular hukuki sorumluluklar açısından yargıya intikal ettirilmiş, muhtelif mahkemelerde sorumluluğa dayalı olarak on iki adet tazminat davası açılmıştır."

"DÖRT DAVA REDDEDİLDİ"

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"Bu davalardan dört adedi davanın esasına girilmeksizin zaman aşımından reddedilmiştir. Karara çıkan diğer bir davanın ise gerekçeli kararı henüz yazılmamıştır. Reddedilen davalar istinaf sürecinde olup yasal süreç devam etmektedir. Diğer davalar ise derdesttir."

"SONUÇ, KAMUOYU İLE PAYLAŞILACAKTIR"

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"KPMG raporu ve ekindeki bulgular ayrıca cezai sorumlulukların değerlendirilmesi ve gereğinin takdir ve ifası için; 23 Aralık 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na, 07.03.2022 tarihinde de İçişleri Bakanlığı İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne ibraz edilmiştir. Bu kurumlar nezdindeki incelemelerin de yakın zamanda sonlandırılması beklenmekte olup, sonuç kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. Yargıya ve mevzuat gereği kamu otoritesine intikal ettirilmiş konular süreç tamamlanıp kesin hükme ve sonuca bağlanmadıkça konu hakkında konuşulmasının doğru ve hukuki olmayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

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