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Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu bombası!

01.06.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ay-Yıldızlı formayla Euro 2020 yolculuğuna hazırlanan Halil Dervişoğlu, Beşiktaş’ın radarına girdi. Yönetici Erdal Torunoğulları, geçen sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki golcüyü Kartal yapmak için harekete geçti.

Beşiktaş'tan Halil Dervişoğlu bombası!

Yeni sezonda yer alacakları 3 kulvarda da başarı hedefleyen Siyah-Beyazlılar, alternatifli bir kadro oluşturmak için düğmeye bastı. Yönetim, bu doğrultuda hücum hattında çeşitliliği artırmak için harekete geçti. Dış transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları’nın, elindeki genç oyuncu listesine geçen sezon Galatasaray’da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu’nu da eklediği bildirildi. Hollanda merkezli çalışan başarılı iş insanının, aynı ülkede doğup büyüyen 21 yaşındaki forvetin menaceriyle temas kurduğu ifade edildi.

"BİZDEN HABER BEKLE!"

Kartal, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Galatasaray'da kiralık geçiren Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Milli futbolcuyu Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve transferden sorumlu yönetim kurulu üyesi Erdal Torunoğulları'nın ayrı ayrı arayarak "Kulübünle görüşüyoruz. Bizden haber bekle" dedikleri kaydedildi.

BRENTFORD, KAPIYI 10'DAN AÇTI

Halil'in performansından memnun olan Galatasaray da, 21 yaşındaki oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak istemiş ancak kulübü Brentford'un kapıyı 10 milyon Euro'dan açması üzerine görüşmeler başlangıç noktasında çıkmaza girmişti.

Genç futbolcunun, İngiliz ekibi ile olan sözleşmesi 2024'te sona erecek.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE DE MASADA

Siyah-Beyazlılar’ın, geride bıraktığımız dönemde aldığı başarılı sonuçların ardından İngiltere Premier Lig’e yükselen Brentford’la da Halil’i kiralamak için görüşmelere başlayacağı kaydedildi. Kara Kartal’ın, bu transferde Şampiyonlar Ligi faktörünü kullanmayı planladığı belirtildi. A Milli Takım’ın Euro 2020 geniş kadrosunda yer alan yetenekli isimle, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de ilgilendiği konuşuluyor.


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transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Halil Dervişoğlu
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