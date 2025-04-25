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Beşiktaş’tan Hatayspor karşısında bu sezon ligde bir ilk!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.04.2025 23:41
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Beşiktaş, bu sezon Süper Lig’de ilk 5 gollü galibiyetini Hatayspor karşısında elde etti. İşte detaylar...

Beşiktaş’tan Hatayspor karşısında bu sezon ligde bir ilk!

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, sahasında Atakaş Hatayspor’u 5-1 mağlup etti. Henüz maçın 20. dakikasında 1-0 geriye düşen siyah-beyazlılar, 36. dakikada Immobile’nin golüyle soyunma odasına 1-1’le girdi.

İkinci yarında etkili bir oyun sergileyen siyah-beyazlılar, rakibini farklı mağlup etmeyi başardı.

BİR İLKİ YAŞADI

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Kartal, bu sezon ligde bir ilke de imza atmış oldu. Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda ilk kez 5 gollü bir galibiyete imza attı.

SÜPER KUPA’DA VE AVRUPA’DA 5 ATTI

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Ligde ilk kez taraftarına 5 gol izleten Kara Kartal, sezon başında oynanan Süper Kupa’da ve UEFA Avrupa Ligi’nde ise bunu daha önce başarmıştı.

Sezona 5-0’lık Süper Kupa zaferiyle başlayan Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off aşamasında ise Lugano’yu evinde 5-1’le geçmişti.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
5 - 1
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor

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